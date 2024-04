iPhone 16 Pro con 256 GB e allo stesso prezzo? No, non è vero

Nei giorni scorsi si è diffuso online un rumor incredibile (letteralmente) riguardo iPhone 16 Pro. Apple avrebbe deciso di partire da 256 GB di spazio di archiviazione per il modello base.

Il problema è che la fonte di questa "notizia" non aveva alcuna prova concreta a sostegno di questa ipotesi, né era un leaker così noto da potergli credere sulla fiducia. Eppure "il rumor" si è diffuso al punto che qualcuno parlava anche di prezzo inalterato rispetto al passato, quasi fosse una certezza. Peccato però che nel frattempo anche il primo sito su cui era stata riportata la notizia abbia già preso le distanze.

Non ci sarà un iPhone 16 Pro da 256 GB senza rincari. O meglio, non abbiamo alcuna prova che ci sarà davvero un simile telefono a marchio Apple il prossimo autunno. Possiamo sperarci? Certo, come possiamo sperare di vincere alla lotteria, ma questo non lo renderà per forza concreto.

Detto questo, iPhone 15 Pro Max ha già fatto il salto a un minimo di 256 GB, quindi c'è la possibilità concreta che lo faccia anche il 16 Pro, ma è solo una possibilità per adesso, come decine di alter cose che Apple potrebbe fare con i suoi prossimi iPhone. Potremmo anche provare a indovinare quali, ma anche se dovessimo indovinare questo non farebbe di noi dei leaker. E nemmeno degli oracoli.