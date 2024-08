Tutti le colorazioni di iPhone 16 Pro: a sorpresa c'è una tonalità vicina al bronzo

I nuovi iPhone 16 di Apple sono sempre più prossimi al debutto e per questo motivo le indiscrezioni diventano numerose. Recentemente, ad esempio, sono circolate delle anticipazioni sui colori in cui sarà disponibile iPhone 16 Pro.

Tutti i colori di iPhone 16 Pro

Dunque, se la notizia venisse confermata, significherebbe che Apple ha preso una decisione piuttosto coraggiosa visto che si tratta di una tonalità vivace, che potrebbe dividere gli utenti tra chi apprezzerà la decisione e chi, invece, no.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni, tutte da confermare visto che in passato tra le unità dummies e quelle immesse sul mercato ci sono state differenze abbastanza evidenti, soprattutto per via dei materiali diversi impiegati. Insomma, occorrerà vedere gli iPhone 16 Pro in vendita per capire la strada intrapresa da Apple sulle tonalità dei suoi nuovi dispositivi.