Trapela iPhone 16 Pro: un amore per la fotografia mai visto prima

Le immagini che trovate nella galleria in basso corrispondono ai render CAD riferiti a iPhone 16 Pro, ottenuti da alcune fonti di 91 Mobiles. Si tratta di render che dovrebbero rispecchiare il design di iPhone 16 Pro, utili per la sua produzione industriale .

Dalle immagini abbiamo conferma di uno dei dettagli che ha attirato maggiormente l'attenzione con i rumor emersi nelle scorse settimane su iPhone 16, ovvero il pulsante dedicato agli scatti fotografici. Questo prenderebbe posto, come mostrato anche dai nuovi render, sotto il pulsante power e sarebbe di tipo capacitivo.

Questo inedito, almeno nel panorama iPhone, Capture Button dovrebbe aiutare gli utenti a regolare la messa a fuoco e lo zoom, oltre che permettere lo scatto rapido o la registrazione video.

Soluzioni simili le abbiamo viste, ad esempio, in alcuni dispositivi Sony particolarmente votati all'esperienza fotografica.

Si tratterebbe di una novità particolarmente rilevante nel panorama smartphone, e che avrebbe il suo senso viste le crescenti dimensioni dei dispositivi e la diminuzione della maneggiabilità, soprattutto nel contesto di scatto rapido delle foto.

Per il resto, i render ci confermano che iPhone 16 Pro non presenterà particolari rivoluzioni di design rispetto alla generazione precedente. Posteriormente infatti vediamo una costituzione del modulo fotografico simile a quanto offerto da iPhone 15 Pro, con tre sensori affiancati al sensore LiDAR. Dovrebbe però esserci un teleobiettivo 5x, invece che 3x come sulla generazione precedente.

Stando a quanto appena trapelato, le dimensioni dovrebbero corrispondere a 149,6 × 71,4 × 8,4 mm, le quali renderebbero iPhone 16 Pro leggermente più alto, più largo e più spesso di iPhone 15 Pro.