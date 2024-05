iPhone 16 Pro sposa il rosa, addio alla colorazione blu

Almeno in prima battuta, non è escluso che dopo qualche mese Apple non lancerà qualche nuova colorazione.

I rumor precedenti avevano anche paventato l'eventualità di un iPhone 16 Pro in colorazione viola . Kuo non ha menzionato questa opzione nelle sue informazioni, quindi sembra improbabile vedere un nuovo iPhone in colorazione viola.

Per quanto riguarda il resto del design, i rumor indicano una nuova serie iPhone 16 relativamente simile ai predecessori iPhone 15. I modelli Pro dovrebbero offrire un display leggermente più grande, mentre per iPhone 16 e 16 Plus dovrebbe arrivare una modifica del design del comparto fotografico posteriore. Questo dovrebbe infatti avere due sensori disposti verticalmente, e non in diagonale come accadeva per iPhone 15.

Manca ancora qualche mese al lancio dei nuovi iPhone 16. Quindi possiamo aspettarci di saperne di più sui nuovi iPhone prima del loro lancio ufficiale. Come sempre, seguiremo con attenzione tutti i prossimi sviluppi.