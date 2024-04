Con la fotocamera di iPhone 16 Pro Apple vuole limitare due effetti fastidiosi

Le varianti Pro dei futuri iPhone 16 potrebbero garantire agli utenti una qualità fotografica ancora più elevata. Sembrerebbe, infatti, che Apple stia lavorando su un'inedita tecnologia di rivestimento ottico antiriflesso che avrebbe l'obiettivo di ridurre nelle foto effetti sgraditi come il flare ed il ghosting.

Questa tecnologia utilizzerà il processo di Deposizione di Strati Atomici (ALD) che permetterà il deposito di materiali strato per strato su un substrato: dunque, verrebbe garantito un maggiore controllo sullo spessore e sulla composizione. Il suo utilizzo potrà essere vantaggioso per i componenti dei semiconduttori, come ad esempio quelli delle lenti delle fotocamera, permettendo soprattutto l'applicazione di rivestimenti antiriflesso piuttosto sottili.