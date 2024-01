Come saranno iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max: tra conferme e novità

Questa presunta decisione della società di Cupertino potrebbe essere dettata dall'impiego di una fotocamera con teleobiettivo tetraprism 5x, che dovrebbe essere disponibili su entrambe le varianti Pro. Difatti, questo tipo di sensore fino ad ora è stato utilizzato soltanto su iPhone 15 Pro Max: dunque, l'aumento delle dimensioni concederà la possibilità di adottarlo anche sulla variante Pro più piccola. Inoltre, così come già visto su iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max, entrambe la varianti Pro di iPhone 16 saranno dotati di un pulsante Azione multifunzione. Questo pulsante, dunque, potrà essere configurato per eseguire una serie di funzioni, a seconda delle preferenze dell'utente. A riguardo, l'attuale documentazione di progettazione fa ipotizzare che il pulsante Action sarà delle stesse dimensioni di quello impiegato su iPhone 15 Pro.

Trapelano diverse indiscrezioni sui futuri iPhone 16 (ed a proposito di iPhone, non perdetevi l a nostra guida sempre aggiornata sui migliori iPhone). Entrando nei dettagli, MacRumors ha creato una serie di mockup basati sui progetti interni di Apple . In particolare, iPhone 16 Pro (nome in codice Diablo) e 16 Pro Max (nome in codice Lightning) potrebbero avere un display più grande rispetto al passato - rispettivamente da 6,3" e 6,9" - e soprattutto un nuovo pulsante di acquisizione capacitivo.

Ancora, sul bordo destro le varianti Pro di iPhone 16 presenteranno l'inedito pulsante Capture.

Si tratta di un tasto che dovrebbe essere di tipo capacitivo con funzionalità force-sensor e, Mark Gurman di Bloomberg, ha annunciato che verrà utilizzato per la registrazione di video. Sarà posizionato sotto il pulsante di accensione e sarà a filo con la cornice dello smartphone: dunque non sporgerà come i pulsanti di accensione e volume.

Passando ai materiali, iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max continueranno a utilizzare lo stesso titanio di grado 5 (Ti-6Al-4V) già visto sui precedenti modelli. Per quanto riguarda i colori, i prototipi di Apple usano un colore "argento", che è commercializzato da Apple come "White Titanium". La documentazione suggerisce che Apple ha finora utilizzato i colori esistenti di iPhone 15 Pro e Pro Max per scopi di test, con piani per aggiungere un'altra opzione di colore.