iPhone 16 Pro Max potrebbe presentare un "super teleobiettivo": ecco cos'è

In attesa dell'uscita dei nuovi iPhone 15, sul web già circolano numerose indiscrezioni addirittura su iPhone 16. In particolare, secondo alcune anticipazioni, i futuri dispositivi di Apple potrebbero avere un super periscopio come terza lente. La notizia, diffusa da Digital Chat Station, rivela infatti che iPhone 16 Pro Max avrà infatti un teleobiettivo periscopico "super": questo obiettivo dovrebbe consentire un importante salto in avanti nel campo dello zoom ottico.

Nello specifico, questo super teleobiettivo dovrebbe avere una lunghezza focale di 300 mm o più. Dunque, su di uno smartphone garantirebbe uno zoom incredibile: basti pensare che il teleobiettivo di iPhone 14 Pro Max ha una lunghezza focale equivalente di 77 mm. Per quanto riguarda l'utilizzo, i super teleobiettivi sono impiegati nella fotografia sportiva e in quella naturalistica. Tra l'altro, creando sfondi abbastanza "morbidi", vengono utilizzati anche per le foto ritrattistiche. Le novità in ambito fotografico, però, non dovrebbero finire qui.