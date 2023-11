iPhone 16 Pro prepara una sorpresa per lo schermo (e una delusione)

Gli iPhone 15 non vi hanno entusiasmato e state già aspettando i prossimi iPhone 16? Allora queste anticipazioni sono perfette per voi, con dettagli sulla lente periscopica dei modelli iPhone 16 Pro e sullo schermo di tutta la serie (scoprite come migliorare le foto con iPhone). Andiamo a scoprirle!

Nuovi dettagli sul teleobiettivo tetraprismatico

Cominciamo con la notizia che era già trapelata a settembre, ovvero l'arrivo di una fotocamera con teleobiettivo tetraprismatico a 120 mm sui modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max (e non solo sul modello più grande come quest'anno). Ming-Chi Kuo ha infatti condiviso un rapporto riguardante il fornitore di questo tipo di obiettivi periscopio, Largan, rivelandone le prospettive di spedizioni per la fine dell'anno e per il 2024. Per quanto riguarda l'ultimo trimestre del 2023, l'azienda taiwanese ha migliorato significativamente la resa dell'assemblaggio di questo componente (ha l'esclusiva per iPhone 15 Pro Max), che è passata dal 40% al 70%, rendendola finalmente redditizia.

Questo, combinato con spedizioni più alte del previsto di telefoni Android di fascia alta, consente di rivedere al rialzo le spedizioni, che passeranno da una sottostima (secondo Kuo) di 130-140 a circa 150. Per il 2024, il noto analista prevede che Apple incorporerà la nuova fotocamera nei suoi modelli Pro più piccoli, con una conseguente crescita del 160% su base annua negli iPhone con la tecnologia. Inoltre, secondo Kuo Apple e Huawei (con la serie P70) saranno i due marchi in più rapida crescita nelle spedizioni globali di smartphone con fotocamera periscopio per l'anno che viene. L'analista prevede che Largan sarà il fornitore principale di lenti periscopio per i due marchi, con quote rispettivamente dell'85-90% per la casa della mela e del 50-60% per il gigante cinese, e che gli ordini per questo componente aumenteranno del 130%, con un conseguente aumento della redditività.

Gli iPhone 16 Pro avranno schermi più grandi rispetto agli iPhone 16