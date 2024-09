Calano gli iPhone 16 Pro? I primi dati di mercato sorridono ad iPhone 16 e 16 Plus

Sono passate pochi giorni dal debutto ufficiale dei nuovi iPhone 16 , i top di gamma Apple di quest'anno (vi ricordiamo anche la nostra raccolta dei migliori iPhone in assoluto ), e già possiamo apprendere i primi dati di mercato. Questi non sono incoraggianti , visto che delineano un calo delle vendite di iPhone 16 Pro .

iPhone 16: i modelli Pro in calo, gli altri crescono

I primi dati dei quali possiamo parlare sono quelli condivisi dal noto analista Apple Ming Chi-Kuo. Questi ha effettuato un'analisi dei preordini dei nuovi iPhone 16 nel primo weekend di disponibilità sul mercato.

Quello che emerge da questi primi dati è che il grande pubblico sembra aver preferito i modelli non Pro di iPhone 16, rispetto a quanto invece è accaduto lo scorso anno.

Andiamo a vedere le variazioni percentuali dei preordini fatte registrare in questa prima settimana di mercato per tutti i modelli di iPhone 16:

iPhone 16 Pro Max in calo del 16% rispetto all'anno scorso

rispetto all'anno scorso iPhone 16 Pro in calo del 27% rispetto all'anno scorso

rispetto all'anno scorso iPhone 16 Plus in crescita del 48% rispetto all'anno scorso

rispetto all'anno scorso iPhone 16 in crescita del 10% rispetto all'anno scorso

Andando a contare le singole unità vendute, la serie iPhone 16 ha fatto registrare 37 milioni di unità vendute.

Una cifra in calo del 12,7% rispetto a quanto fece registrare nello stesso periodo di tempo la serie iPhone 15 lo scorso anno.

Il trend attuale sembra premiare i modelli non Pro di iPhone 16, soprattutto il modello Plus. Chiaramente il prezzo gioca un ruolo fondamentale, e magari gli appassionati non sono stati particolarmente convinti dalla differenza in termini di specifiche tecniche tra modelli Pro e modelli non Pro.

L'analista Apple pone l'accento su un aspetto curioso, ovvero che Apple avrebbe puntato nel senso opposto. L'azienda di Cupertino infatti punterebbe particolarmente su iPhone 16 Pro Max, al punto da averne incrementato la produzione del 106% rispetto a quanto fece con iPhone 15 Pro Max.

Chiaramente tutto può ancora cambiare. Nel tempo gli utenti potranno essere maggiormente convinti a passare a un modello Pro, magari con qualche offerta e soprattutto con qualche novità sul tema di Apple Intelligence.