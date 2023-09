Già si parla di iPhone 16: la variante Pro avrà l'obiettivo zoom tetraprismatico?

Nemmeno il tempo di lanciare sul mercato i nuovi iPhone 15 che su internet già si parla dei futuri iPhone 16. In particolare, sembrerebbe che l'obiettivo con sistema ottico tetraprimastico, presente su iPhone 15 Pro Max, potrebbe debuttare anche sulla variante Pro più piccola. A diffondere questa indiscrezione ci ha pensato l'analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale sia iPhone 16 Pro Max che iPhone 16 Pro verranno equipaggiati con il nuovo teleobiettivo 5x con design tetraprismatico.

Questa tecnologia permette di scattare una foto con uno zoom 5x senza perdere qualità, nonostante il design compatto. Per quanto riguarda il funzionamento, ad illustrarlo ci ha pensato Misha Scepanovic di Apple: "I raggi luminosi vengono riflessi quattro volte attraverso la struttura in vetro, consentendo alla luce di viaggiare più a lungo in un design molto più piccolo. Ciò crea una separazione sufficiente tra l'obiettivo e il sensore per consentire una lunghezza focale maggiore".