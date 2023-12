iPhone 16 e il pulsante tutto nuovo: sappiamo a cosa servirà

Questo nuovo pulsante dovrebbe essere localizzato in basso a destra del profilo laterale degli iPhone 16. Non è escluso che sarà possibile applicare diversi livelli di pressione per attivare diverse funzionalità sempre collegate all'app Fotocamera. Insomma, il pulsante Cattura sarà un coltellino svizzero per usare rapidamente l'app Fotocamera dei nuovi iPhone 16.

Questa scelta di Apple sicuramente non è inedita nel settore smartphone, visto che già altri produttori hanno scelto di dedicare un pulsante dedicato alla fotocamera sui propri smartphone. Vedere però un pulsante del genere sui prossimi iPhone 16 sarà sicuramente significativo di un'ulteriore attenzione all'esperienza fotografica da parte di Apple.