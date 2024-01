I prossimi iPhone potrebbero introdurre una ulteriore differenziazione tra modelli Pro e non

Anche se state ancora ammirando il vostro iPhone 15 ricevuto per Natale, il cuore è già al prossimo autunno, rivolto all'annuncio dei nuovi iPhone 16 (a proposito, sapete come configurare il vostro melafonino appena scartato?).

La giostra dei rumor sta infatti girando a pieno regime e l'ultima arriva dall'analista Jeff Pu, che ha condiviso una nota agli investitori con una serie di anticipazioni veramente interessanti.

La prima riguarda la differenziazione tra i modelli Pro, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, e i modelli "lisci" iPhone 16 e iPhone 16 Plus, che potrebbe espandersi ulteriormente.

Secondo quanto riportato, infatti, se tutti i modelli della gamma iPhone 15 sono dotati dello stesso modem 5G, dal 2024 verrà introdotta una novità. Pu afferma che iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno dotati dello stesso modem del 2023, il Qualcomm X70, che offriva un notevole vantaggio rispetto al Qualcomm X65 degli iPhone 14, mentre iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max saranno dotati del nuovo Qualcomm X75.

La differenza sembra notevole, in quanto la soluzione modem-to-antenna di sesta generazione di Qualcomm è la prima a supportare il 5G Advanced, la prossima fase del 5G che introduce una nuova architettura, una nuova suite di software e include numerose "prime volte" per migliorare copertura, latenza, efficienza energetica e mobilità.

Secondo Pu, "le tecnologie e le innovazioni di Snapdragon X75 consentono agli OEM di creare esperienze di nuova generazione in tutti i segmenti tra cui smartphone, banda larga mobile, automotive, computing, IoT industriale, accesso wireless fisso e reti private 5G".

Restando sul fronte della connettività, ma Wi-Fi, l'analista dichiara che i modelli di iPhone 16 Pro "potrebbero" supportare il Wi-Fi 7 (gli attuali iPhone 15 Pro supportano il Wi-Fi 6E), mentre si dice certo che iPhone 16 e 16 Plus riceveranno il supporto per il Wi-Fi 6E (attualmente iPhone 15 e 15 Plus offrono solo Wi-Fi 6).

Pu ribadisce anche che gli iPhone 16 Pro avranno una fotocamera Ultra Wide aggiornata quest'anno, con un aumento della risoluzione da 12MP a 48MP, mentre gli iPhone 16 riceveranno un gradito aumento di RAM, che passerà dagli attuali 6 GB a 8 GB.

Infine sul fronte chip iPhone 16 e 16 Plus dovrebbero essere dotati del nuovo A18 basato su processo di fabbricazione a 3 nm, mentre la serie iPhone 16 Pro dovrebbe passare al più performante chip A18 Pro.

Come al solito, si prevede che i nuovi iPhone verranno annunciati nell'autunno di quest'anno, e siamo sicuri che nei prossimi mesi arriveranno sempre più anticipazioni.