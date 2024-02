C'è un motivo se Apple sta pensando a questo design per iPhone 16

Sembra proprio che per il nuovo iPhone 16, Apple si stia orientando verso un ritorno della disposizione verticale delle fotocamere posteriori, e stando alle anticipazioni trapelate in rete per un buon motivo (state cercando un modo per migliorare le vostre foto con iPhone? Date un'occhiata ai nostri suggerimenti!). Diversi leak provenienti da fonti differenti concordano infatti sul ritorno al passato per i nuovi melafonini, con le fotocamere grandangolare (principale) e ultra grandangolare (secondaria) allineate verticalmente come negli iPhone 12. A differenza di questi, però, sono inserite in un blocco più piccolo a forma di pillola, che ricorda vagamente quello di iPhone X, e con il flash spostato all'esterno, un po' come accaduto con iPhone XR. Questo design è rimasto costante in tutto il processo di prototipazione, ed è stato osservato sia da MacRumors che da Majin Bu, un leaker molto attivo sul fronte Apple (immagine sotto).

Schemi di iPhone 16. Fonte: Majin Bu

Secondo alcuni analisti, questo design non rappresenta esclusivamente una scelta stilistica, ma servirebbe ad Apple per portare sui modelli non-Pro la registrazione video spaziale (per vedere i contenuti su Vision Pro). La funzione, ora esclusiva degli iPhone 15 Pro, secondo alcuni non sarebbe infatti possibile con una disposizione delle fotocamere in diagonale, come quella di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Ma questa non è l'unica novità in arrivo. Come abbiamo già anticipato un paio di mesi fa, la mela sta pensando di portare due nuovi pulsanti sugli iPhone 16, il tasto Azione e un nuovo tasto Cattura.

Schemi di iPhone 16. Fonte: Majin Bu