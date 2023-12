I futuri iPhone 16 avranno un tasto azione rinnovato: ecco i dettagli

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max hanno visto l'introduzione di un nuovo pulsante pienamente configurabile dall'utente, noto come tasto Azione. A riguardo, MacRumors ha dichiarato che Apple sta pensando di implementare questo tasto sull'intera gamma di iPhone 16. Procedendo con ordine, questo pulsante, sugli ultimi iPhone, sostituisce l'interruttore per disattivare l'audio. Si tratta di un bel passo in avanti visto che il tasto Azione può essere utilizzato per varie funzioni, come ad esempio attivare/disattivare la torcia oppure avviare la fotocamera.

Inoltre, su ‌iPhone 16‌ Apple prevede di implementare ulteriori funzionalità al tasto Azione, cambiando il pulsante da meccanico a capacitivo. Si prevede che il pulsante Azione rinnovato, sviluppato con il nome in codice Atlas, funzioni in modo simile al pulsante Home Touch ID dei vecchi modelli di ‌iPhone‌ o al trackpad Force Touch presente sui MacBook più recenti. In particolare, il nuovo tasto sarà dotato di un sensore di forza, che rileverà i cambiamenti di pressione nonché verrà equipaggiato con una funzionalità di commutazione tattile (a riguardo non si ha alcun dettaglio).