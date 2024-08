iPhone 17 "Air" sarà il telefono per chi bada alle apparenze, più che alle specifiche

iPhone 17 "Air": il telefono bello

Partiamo da iPhone 17 "Air" (Mark Gurman lo chiama così e non Slim come altri leaker), il telefono per chi baderà più alle apparenze e meno alle prestazioni.

Secondo il giornalista di Bloomberg, infatti, con la serie iPhone 17 Apple cambierà nuovamente il quarto iPhone. Dopo il Mini delle serie iPhone 12 e iPhone 13, e il Plus delle serie iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16 (che non dovrebbe presentare novità sostanziali da questo punto di vista), con iPhone 17 si cambia.

Il motivo è semplice: scarso successo di vendite. Già iPhone Mini non aveva venduto molto, e a quanto pare gli iPhone Plus non fanno molto meglio, in quanto rappresentano solo il 5-10% delle spedizioni, secondo Ming-Chi Kuo.

Con iPhone 17 Air, Apple prova a cambiare formula. Il telefono sarà posizionato in modo simile a come è stato introdotto il MacBook Air originale. La variante "Air" dell'iPhone 17 sarà al di sopra dell'iPhone 17 standard ma al di sotto delle varianti Pro per quanto riguarda il prezzo.

Gurman ha anche detto che Apple è convinta che iPhone 17 Air sarà un grande successo e porterà "una crescita significativa" all'iPhone, o quantomeno più dei modelli Mini e Plus.

Dal punto di vista del design, sappiamo solo che sarà più sottile di un iPhone standard, con cui condividerà le caratteristiche tecniche, e potrebbe avere le fotocamere posizionate al centro e non su un lato del telefono.