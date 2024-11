iPhone 17 Air sarà il più sottile di sempre e di sicuro saranno in tanti a imitarlo

Il futuro iPhone 17 Air sarà il più sottile iPhone di sempre, non che uno degli smartphone dal profilo più snello sul mercato. Le ultime previsioni lo collocano infatti ad appena 6 millimetri di spessore.

A riportarlo è l'analista Jeff Pu, in una nota ottenuta da MacRumors, secondo il quale il precedente record di 6,9 mm, detenuto da iPhone 6, sarà così infranto.

Del resto Apple ha recentemente dimostrato una certa propensione per la miniaturizzazione, con il nuovo Mac mini M4, e già abbiamo visto che non sarà da sola il prossimo anno a puntare sugli smartphone sottili, con Galaxy S25 Slim che sembra sempre più concreto.

Basta però che questa corsa alla sottigliezza, che pure ha i suoi limiti fisici dovuti a batteria, componenti e porte, non causi problemi da altre parti. Ma del resto supponiamo che JerryRigEverything stia già affilando il proprio coltellino.

Nota a margine: l'immagine di copertina è stata generata dall'IA, e non riflette in alcun modo il possibile design finale del presunto iPhone 17 Air, il cui stesso nome rimane ovviamente ancora tutto da confermare. In chiusura vi lasciamo una buona carrellata di guide utili per il vostro iPhone.