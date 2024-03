Apple "copia" l'ingrediente segreto di Samsung Galaxy S24 Ultra per gli iPhone 17?

Queste due caratteristiche vi ricordano qualcosa? Esatto, rispecchiano quanto introdotto da Samsung con il suo Galaxy S24 Ultra , che grazie al nuovo Gorilla Armor di Corning è effettivamente più resistente ai graffi e, come abbiamo visto con i nostri occhi , presenta meno riflessi rispetto ai dispositivi concorrenti (come potete vedere dall'immagine qui sotto pubblicata da Ice Universe , dove in alto c'è iPhone 15 Pro Max e sotto Galaxy S24 Ultra).

Stando alle ultime anticipazioni dalla Cina, dopo aver lanciato la moda del titanio adesso Apple si trova invece a seguire Samsung per quanto riguarda la resistenza e altre caratteristiche dello schermo, con un nuovo tipo di vetro che arriverà con la serie iPhone 17 (a proposito, sapete come registrare lo schermo del vostro iPhone ?).

Non sappiamo se gli iPhone 17 saranno dotati dello stesso Gorilla Armor, ma da quanto affermato avrà comunque caratteristiche simili. D'altronde Corning ha fornito i suoi rivestimenti ad Apple per molto tempo prima che la mela passasse al Ceramic Shield nel 2020 con iPhone 12.

E anche questo rivestimento è stato sviluppato comunque da Corning, anche se in collaborazione con Apple, tanto che la mela nel 2021 ha dichiarato di aver investito 495 milioni di dollari per sostenere la ricerca e lo sviluppo in corso di Corning nei "processi di vetro all'avanguardia". Apple ha affermato che se il vetro sugli iPhone 12 era 4 volte più resistente alle cadute rispetto agli iPhone 11, sugli iPhone 15 è stato commercializzato come "il più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone".

Ma come abbiamo visto con Galaxy S24 quest'anno si è presa una strada diversa: non più resistenza alle cadute ma ai graffi. E maggiore attenzione ai riflessi.

Stando a Instant Digital, i nuovi rivestimenti sono stati appena consegnati alla catena di approvvigionamento cinese, ma non faranno comunque in tempo per arrivare sugli iPhone 16. Da qui la notizia che arriveranno sugli iPhone 17, dove probabilmente, anche se nel caso dovessero usare la stessa tecnologia dei Galaxy, verranno chiamati con un altro nome.