A breve gli iPhone saranno aggiornati direttamente nella scatola

Scartare un nuovo telefono porta sempre un fanciullesco piacere: la scoperta, associata alla prospettiva di possedere un oggetto desiderato, stimola la nostra amigdala, rilasciando dopamina.

Ma c'è un aspetto che rovina questo idillio, la necessità, spesso e volentieri, di installare aggiornamenti (sapete come aggiornare un iPhone?).

A breve questo potrebbe non essere più necessario, almeno se acquistate un telefono della mela, in quanto Apple avrebbe sviluppato un dispositivo per l'aggiornare gli iPhone da spenti e direttamente nella scatola.

La notizia arriva dal solito Mark Gurman di Bloomberg, che ha rivelato come la casa di Cupertino starebbe per lanciare un prodotto, della forma di un pad, una sorta di "tappetino", in grado di aggiornare in modalità wireless i telefoni prima della vendita.

Questo consentirebbe di mettere nelle mani degli utenti un telefono con già montata l'ultima versione del sistema operativo, sia in caso di un dispositivo più "vecchio", come per esempio se doveste acquistare un iPhone 14, sia in caso di correzioni di bug per gli ultimi iPhone 15.

La soluzione quindi non è solo una comodità, ma intercetterebbe anche una questione pratica. I proprietari degli ultimi melafonini, infatti, che ricordiamo essere stati spediti direttamente con iOS 17, hanno lamentato problemi di surriscaldamento, poi corretti con il rilascio di iOS 17.0.3, ma con questo sistema i nuovi utenti avrebbero a disposizione il sistema operativo corretto, e non rischierebbero di dover riscontrare bug in caso non riescano ad effettuare immediatamente l'aggiornamento.

Ormai si sarà capito, ma è giusto ribadire che questo dispositivo (di cui non è stato rivelato il nome) non sarebbe destinato alla vendita, ma solo per i negozi e il suo funzionamento sarà estremamente semplice.

Questo "tappetino" sarà tenuto nei negozi al dettaglio, e i dipendenti della mela potranno semplicemente appoggiarci sopra le scatole chiuse. Avviando il programma apposito, gli iPhone all'interno verranno accesi e aggiornati, in modalità completamente wireless, per poi essere spenti come se nulla fosse successo.

Per quanto riguarda le tempistiche, secondo Gurman Apple intende rilasciarlo per la fine dell'anno.