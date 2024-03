Correte ad aggiornare il vostro iPhone: da oggi cambia tutto

Ne parliamo da settimane, anzi da mesi, e proprio alla vigilia della scadenza del termine ultimo stabilito dall'Unione Europea per adempiere agli obblighi del DMA (Digital Markets Act), Apple rilascia l'atteso aggiornamento che "apre" le porte degli iPhone a marketplace alternativi. Ma iOS 17.4 non è solo questo: scopriamo le novità, ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come aggiornare iPhone.

iOS 17.4: le novità

Per un maggiore approfondimento delle novità di iOS 17.4 in Europa, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, ma vediamo comunque cosa troveremo dopo aver aggiornato il telefono. Partiamo dalla novità più attesa e importante, l'apertura di iOS a marketplace di terze parti (ma solo nell'Unione Europea). iOS 17.4 consentirà infatti agli sviluppatori di terze parti di offrire marketplace alternativi (gestiti da Apple) e download di app dall'esterno dell'App Store di iOS. Gli sviluppatori che vogliono approfittarne dovranno passare attraverso il processo di approvazione di Apple e pagare una "Commissione per la tecnologia di base" che equivale a 50 centesimi di euro per installazione una volta che un'app raggiunge 1 milione di download all'anno. Il processo di approvazione potrebbe richiedere del tempo, ma sappiamo che stanno per arrivare il marketplace di Mobivention, disponibile dal 7 marzo, in Germania, Setapp in aprile e anche Epic sta lavorando al rilascio dell'Epic Game Store su iOS nel 2024. Altre novità esclusive agli utenti europei riguardano, come specificato nelle note di rilascio, la possibilità scaricare browser con motori di rendering proprietari, ovvero non sono basati su WebKit di Apple (si sa che Chrome e Firefox stanno preparando i loro browser in questo senso) e di gestire il browser di default. All'apertura, infatti, Safari vi chiederà quale browser impostare come preferito.

Apple aveva anche pensato di abbandonare le app web progressive (PWA) per non costruire "un'architettura di integrazione completamente nuova" sulla conformità DMA, ma potrete comunque utilizzarle, ma saranno eseguite su Webkit. C'è poi la possibilità di utilizzare opzioni di pagamento alternative per le app su App Store che mostrano l'icona degli acquisti e Apple sta anche introducendo nuove API che consentono agli sviluppatori di terze parti di utilizzare il chip di pagamento NFC dell'iPhone per i servizi di pagamento contactless oltre a Apple Pay e Apple Wallet (sempre nello Spazio economico europeo). Al momento nessun provider contactless alternativo è stato ancora confermato, ma gli utenti troveranno un elenco di app che hanno richiesto la funzione in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Contactless e NFC. Al di fuori del DMA, iOS 17.4 comprende altre novità a livello globale. La prima riguarda le emoji, con le nuove emoji del fungo, della fenice, del frutto del lime, della catena spezzata e delle teste che fanno cenno di sì e di no. Ora 18 emoji di persone e parti del corpo includono un'opzione per orientarle nella direzione opposta (questo aggiornamento deriva dall'aggiornamento Unicode 15.1 dello scorso settembre). Inoltre l'app Podcast ha ottenuto trascrizioni audio generate automaticamente per podcast in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, che non solo consentono di seguire il contenuto grazie al testo che si evidenzia in modo sincronizzato con l'audio, ma si può fare anche una ricerca per frasi o parole specifiche per andare direttamente al punto corrispondente nell'episodio. Inoltre la funzione è compatibile con funzionalità di accessibilità come "Dimensioni testo", "Aumenta contrasto" e VoiceOver. L'aggiornamento include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: Riconoscimento brani consente di aggiungere le canzoni rilevate alle playlist e alla libreria di Apple Music e Apple Music Classical.

consente di aggiungere le canzoni rilevate alle playlist e alla libreria di Apple Music e Apple Music Classical. Siri include una nuova opzione per leggere ad alta voce i messaggi ricevuti in qualsiasi lingua supportata.

include una nuova opzione per leggere ad alta voce i messaggi ricevuti in qualsiasi lingua supportata. Protezione del dispositivo rubato introduce la possibilità di abilitare un livello di sicurezza superiore in qualsiasi posizione.

introduce la possibilità di abilitare un livello di sicurezza superiore in qualsiasi posizione. I dispositivi iPhone 15 ora visualizzeranno più informazioni relative alla batteria nelle impostazioni dello stato della batteria, incluso il numero di cicli, la data di produzione e quando la batteria è stata utilizzata per la prima volta.

ora visualizzeranno più informazioni relative alla batteria nelle impostazioni dello stato della batteria, incluso il numero di cicli, la data di produzione e quando la batteria è stata utilizzata per la prima volta. È stato risolto un problema per cui le immagini dei contatti non venivano visualizzate nell'app Dov'è.

E stato risolto un problema per gli utenti della tecnologia Dual SIM per cui il numero di telefono passava da principale a secondario ed era visibile a un gruppo in cui era stato inviato un messaggio. Per quanto riguarda la sicurezza, è stato incluso un nuovo protocollo crittografico per iMessage, noto come PQ3 e che presumibilmente rafforza la crittografia della messaggistica end-to-end contro potenziali attacchi di calcolo quantistico. Nessun attacco di questo tipo è stato divulgato, ma Apple sta gettando le basi per prepararsi a una tale eventualità. Ecco altre patch di sicurezza: Accessibilità Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un'app potrebbe essere in grado di leggere informazioni sensibili sulla posizione Descrizione: un problema di privacy è stato risolto con una migliore redazione dei dati privati per le voci di registro. CVE-2024-23243: Cristian Dinca della Scuola Superiore Nazionale di Informatica "Tudor Vianu", Romania

Kernel Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un utente malintenzionato con capacità di lettura e scrittura arbitrarie del kernel può essere in grado di bypassare le protezioni della memoria del kernel. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato. Descrizione: un problema di danneggiamento della memoria è stato risolto con una migliore convalida. CVE-2024-23225

RTKit Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un utente malintenzionato con capacità di lettura e scrittura arbitrarie del kernel può essere in grado di bypassare le protezioni della memoria del kernel. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato. Descrizione: un problema di danneggiamento della memoria è stato risolto con una migliore convalida. CVE-2024-23296

Navigazione privata Safari Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: le schede bloccate di un utente possono essere brevemente visibili durante il cambio di gruppo di schede quando la navigazione privata bloccata è abilitata Descrizione: un problema logico è stato risolto con una migliore gestione dello stato. CVE-2024-23256: Om Kothawade



Come installare iOS 17.4