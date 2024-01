Gli iPhone stanno per diventare un campo di battaglia in Europa

Il 7 marzo sarà una data cruciale per Apple, e anche per l'Unione Europea: in questa data, infatti, entreranno ufficialmente in vigore tutte le normative previste dal Digital Markets Act (DMA) e l'iPhone cambierà per sempre in Europa. Tra le varie direttive del nuovo regolamento, emanato dalla Commissione Europea per favorire la libera competizione nei mercati digitali, uno dei punti che sta facendo discutere di più è sicuramente quello che obbligherà Apple a permettere il sideloading delle app su iPhone, ossia l'installazione di app senza passare dall'App Store.

La possibilità di installare software al di fuori dell'App Store è un territorio completamente inesplorato e, anche se l'azienda di Cupertino ci sta lavorando da ormai più di un anno, non si sa ancora come questa funzione verrà implementata. Nonostante stia provando ad appellarsi a vari tribunali sperando in una revisione, Apple sa bene che dal 7 marzo non potrà fare a meno di adeguarsi al DMA, o rischierà multe molto salate dall'Unione Europea che possono arrivare fino al 10% del fatturato mondiale.

A tal proposito, la Commissaria per la concorrenza della Commissione Europea, Margrethe Vestager, dopo aver incontrato Tim Cook a San Francisco, ha dichiarato ai giornalisti che l'UE si aspetta che le aziende tech si faranno trovare pronte al nuovo regolamento ma che, in caso contrario, l'Europa è anche assolutamente pronta a trattare casi di non conformità.