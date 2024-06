Questa app vuole trasformare il vostro iPhone in una Leica

Leica Lux non è solo un'app con dei filtri per rendere le vostre foto uniche, ma vuole ricreare l'atmosfera delle classiche fotocamere Leica sul vostro iPhone

"La fotografia non è cambiata dalle sue origini se non negli aspetti tecnici, che per me non sono importanti", è una delle frasi più celebri attribuite a Henri Cartier-Bresson, e suonano quanto mai distanti ai giorni nostri. Ma anche se i paragoni con "l'occhio del secolo", l'uomo-simbolo delle macchine fotografiche Leica, sono azzardati, tutti ora possono scatenare la propria vena creativa grazie alla nuova app del marchio tedesco, Leica Lux. Perché? Perché questa app per iPhone ambisce a imitare lo stile e il bokeh degli obiettivi storici di Leica (intanto date un'occhiata al nostro approfondimento su come migliorare le foto con iPhone).

Leica Lux: le caratteristiche

Leica Lux è un'app fotografica appena lanciata sull'App Store, che consente di imitare lo stile degli obiettivi Leica, come il Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH e il Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH del 1966. L'app è gratuita, ma con alcune limitazioni, che per essere sbloccate richiedono un abbonamento da 7,99 euro al mese o 79,99 euro l'anno. La buona notizia è che è disponibile una prova gratuita di due settimane. Le caratteristiche principali dell'app sono i Look, che potremmo definire una sorta di filtri, e gli obiettivi. Con la versione gratuita, avete 5 Look (Standard, Vivido, Naturale, BW Naturale e BW HC) e un obiettivo, 28 mm SLX. Inoltre senza sottoscrivere l'abbonamento non potete controllare manualmente l'esposizione e la messa a fuoco, e non potete salvare i file in formato RAW.

L'interfaccia dell'app è molto ben fatta, con controlli che possono essere personalizzati (fino a un certo punto) e alcune soluzioni interessanti. Se cercate un'app fotografica con filtri, dovrete per forza passare alla versione a pagamento, anche se Leica cerca soprattutto di ricreare una precisa atmosfera, quindi non aspettatevi migliaia di opzioni. Qui sotto potete vedere due foto. La prima è scattata con l'app Leica (obiettivo 28 mm), la seconda con l'app fotocamera Apple con l'opzione ritratto.

Tenete inoltre presente che quando salvate una foto con Leica Lux e la aprite nell'app Foto dell'iPhone, potete aggiungere gli effetti di Apple, il che farà un po' a pugni con le intenzioni di Leica (e in molti casi con il risultato finale). Nel complesso, l'app è sicuramente una buona opzione per i fan del marchio. Per tutti gli altri? Un buon modo per conoscere Leica e magari appassionarsi a questo mondo.