Su iPhone con iOS 18 dite addio al mal d'auto e al mal di mare con questa funzione

Tutti coloro che hanno iPhone si preparano alla grande novità di iOS 18 (a proposito, sapete come installare la beta di iOS 18?), la quale porterà diversi rinnovamenti. E noi che la stiamo provando in beta abbiamo appena scoperto la funzionalità Movimento di iPhone contro mal d'auto e mal di mare.

Sì, avete capito bene. Apple ha sviluppato una funzione molto interessante per iPhone che si pone l'obiettivo di alleviare mal d'auto e mal di mare quando si usa il telefono in movimento. Vediamo come funziona, e come usarla.