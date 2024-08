Basta pure un iPhone 6s per fare scatti da concorso fotografico

La fotografia da smartphone dà risultati sempre più incredibili e, acquistando uno dei più recenti migliori smartphone per fotocamera , è possibile ottenere scatti francamente straordinari anche in condizioni difficili. Ma la storia della fotografia ci insegna che l'occhio allenato di un fotografo è molto più importante dell'apparecchio, e i vincitori degli iPhone Photography Awards di quest'anno lo confermano.

Cosa sono gli iPhone Photography Awards

Per partecipare è richiesta una quota d'iscrizione di 5,5$ per immagine (con sconti per chi carica più foto) e i vincitori delle varie categorie vincono lingotti di oro o platino a seconda del posizionamento.

Tutti possono partecipare, esclusivamente con foto scattate da iPhone o iPad e ritoccate solo con app mobile (niente Photoshop o Lightroom da computer, insomma). Ci sono 14 categorie diverse e sono ammessi obiettivi esterni; inoltre, la larghezza o altezza dello scatto devono essere di almeno 1.000 pixel e la foto non deve essere stata pubblicata altrove (eccetto che sui propri social personali).

Come suggerisce il nome, si tratta di un contest internazionale di fotografia da iPhone : fondato nel lontano 2007, con il lancio del primissimo modello di smartphone Apple, il concorso è ormai un'istituzione nella fotografia mobile, grazie anche alle poche e semplici regole .

Non serve un iPhone 16 per fare belle foto!

Anche se tutte le aziende continuano a scommettere molto sul comparto fotografico (e con iPhone 16 vedremo ulteriori passi in avanti), gli scatti vincitori degli iPhone Photography Awards sono la conferma che non serve un modello di ultima generazione per scattare belle foto.

È vero, la foto vincitrice del Grand Prize Winner (Boy meets shark, di Erin Brooks) è stata scattata con un iPhone 15 Pro Max, ma molti degli scatti vincitrici nelle varie categorie sono stati ottenuti con modelli decisamente più vecchi. Il primo posto della categoria Photography of the Year (Lifeguard Camp, di Glen Wilbert) è stato scattato con un iPhone 11 Pro Max, la foto vincitrice della categoria Portrait (Grace, di Artem-Koleganov) è stata fatta con un iPhone X, mentre il primo posto della categoria Animals (Huntsman, Horse & Hounds di Colin Hoskins) è stata scattata con un iPhone 7 Plus.

E c'è persino uno scatto vincitore fatto con iPhone 6s (Oompa Loompa, di Brooke Wilen, nella categoria People).