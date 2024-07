Sul quando succederà, invece, ci sono più dubbi: Apple è un'azienda famosa per camminare con i piedi di piombo e lanciare una nuova tipologia di prodotto solo quando è assolutamente sicura dell'affidabilità. Ad esempio, c'è voluto circa un decennio di ricerca e sviluppo prima di Vision Pro che, anche se non sta andando bene con le vendite, è un prodotto relativamente maturo per essere alla prima generazione.

Il 2026 sarà l'anno dell'iPhone pieghevole?

Che il primo iPhone pieghevole venga lanciato nel 2026 è una notizia da prendere con le pinze : non perché sia assurdo o improbabile, ma perché è un rumor che non è ancora stato corroborato da fonti sicure. La notizia viene da Digitimes, che riprende informazioni riportate dai portali coreani Hankooki e ET News: si tratta di nomi noti nel settore, ma che non sempre sono stati affidabili.

iPhone Flip, non iPhone Fold (e grazie Samsung)

Un dettaglio su cui tutte le fonti sembrano essere concordi però c'è: l'iPhone pieghevole si ripiegherà a conchiglia, come i vecchi telefoni o come Galaxy Z Flip. È una notizia importante, che va in contrasto con altri rumor circolati in passato secondo cui Apple avrebbe sviluppato un iPhone pieghevole che si apre in orizzontale, per raggiungere dimensioni simili a quelle di un iPad mini (in stile Galaxy Z Fold, per capirci).

E, già che parliamo di Samsung, c'è un'altra notizia importante: secondo le fonti citate, Apple si sarebbe rivolta proprio al colosso sudcoreano per la produzione dei display pieghevoli (e questo spiegherebbe perché le notizie vengano proprio da media coreani).

Anche in questo caso è difficile sapere quanto ci sia di vero, ma è sicuramente plausibile: d'altra parte, è molto probabile che si tratti anche di primi tentativi e che Apple possa rivolgersi a diversi produttori prima di finalizzare il prodotto.