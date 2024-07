La funzione di iPhone che tutti inviederemo in Italia arriva su iOS 18.1 beta

Si tratta di una funzionalità della quale si era parlato in passato, con il suo lancio previsto proprio con iOS 18. Ora Apple ha iniziato a distribuirla , e possiamo avere un'idea più chiara di come funzionerà e chi potrà usarla .

Negli ultimi giorni abbiamo conosciuto meglio iOS 18 , la nuova generazione software che Apple sta per rilasciare anche a livello stabile. E con il susseguirsi delle beta apprendiamo di tutte le novità che caratterizzeranno iOS 18. Tra queste troviamo la funzione per la registrazione e trascrizione intelligente delle chiamate su iPhone .

Registrazione e trascrizione chiamate su iPhone: come funziona e chi potrà usarla

La registrazione delle chiamate su iPhone sarà proprio come l'avete sempre immaginata, e come probabilmente avrete visto dalle app di terze parti per Android che nel tempo hanno promesso di registrare chiamate.

La chicca in più di questa novità introdotta da Apple è figlia dei tempi attuali: ci sarà infatti la trascrizione automatica intelligente del contenuto audio, la quale verrà prodotto sotto forma di nota audio e che includerà l'intero contenuto verbale della trascrizione in forma testuale.

Il funzionamento della funzione di registrazione e trascrizione delle chiamate è ovviamente supportata dall'intelligenza artificiale di Apple. Il suo funzionamento è molto semplice:

Una volta ricevuta la funzione, dovreste vedere un pulsante per avviare la registrazione all'interno dell'interfaccia di chiamata, sopra la matrice di opzioni in chiamate che vedete di solito. L'immagine che trovate in basso mostra come apparirà tale funzionalità. Per avviare la registrazione basterà selezionare tale pulsante. Un suono e un messaggio verranno riprodotti per entrambi gli interlocutori, a segnalare che la chiamata sta per essere registrata. Alla fine della registrazione verrà generato un file di note, all'interno del quale troverete tutto il contenuto verbale trascritto. Anche il file audio sarà accessibile dopo la fine della registrazione.

Insomma, finalmente sembra arrivare la funzione definitiva per registrare le chiamate su iPhone. E quindi giungiamo alla domanda che tutti si staranno facendo: la registrazione e trascrizione automatica delle chiamate su iPhone arriverà in Italia? Purtroppo, no.

Almeno per il momento.

Come si legge sul sito ufficiale Apple che descrive tutte le novità di iOS 18, la funzione per registrare e trascrivere chiamate con iPhone sarebbe disponibile esclusivamente in inglese (U.S., UK, Australia, Canada, India, New Zealand, Singapore), spagnolo (U.S., Messico), giapponese (Giappone), cinese mandarino (Cina, Taiwan), cantonese (Cina, Hong Kong), e portoghese (Brasile).

Si tratterebbe quindi di una funzionalità non destinata agli utenti europei, e tanto meno agli italiani. Ipotizziamo che si tratti di conformità alle regolamentazioni sulla privacy. Lo stesso motivo per cui la registrazione delle chiamate su Android non è mai arrivata in maniera ufficiale ed estesa in Italia.