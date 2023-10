Apple non ha ancora risolto il problema degli iPhone che si riavviano la notte

Nelle ultime settimane molti utenti hanno segnalato un particolare problema col proprio iPhone, lamentando che il dispositivo si sarebbe spento per alcune ore durante la notte, mentre era in carica. Su reddit e nei forum specializzati (come quello di MacRumors) ci sono state centinaia di segnalazioni, che riportano comportamenti simili: iPhone che si riavviano durante la carica notturna, o che si spengono completamente per poi riaccendersi alcune ore dopo. In alcuni casi, questo ha causato che la sveglia di iPhone non suonasse al mattino, con utenti arrabbiati per ritardi al lavoro.

Molte altre persone, invece, non si erano neanche accorte del problema finché non hanno verificato i grafici della batteria. Infatti, i segnali per accorgersi che l'iPhone si è spento durante la notte sono due: