Il prossimo iPhone SE sarà l'iPhone da comprare (per non restare indietro ad Android)

Apple Intelligence al centro della scena

Non solo perché probabilmente richiederebbe un chip molto avanzato (almeno pari a quello di iPhone 15 Pro) e 8 GB di RAM, ma anche perché evidenzierebbe quanto le funzioni basate su IA saranno al centro dell'esperienza utente per Apple .

Nonostante Apple Intelligence non sia ancora disponibile in Italia (né in alcun paese dell'Unione Europea), buona parte delle presentazioni del WWDC di giugno e dell'evento dedicato agli iPhone 16 a settembre ha riguardato proprio le funzioni IA della mela, che sono uno dei punti di forza di iOS 18 .

Spendendo poche centinaia di euro, si hanno a disposizione funzioni "avanzate" come gomma magica, strumenti di assistenza alla scrittura e così via.

Apple è partita in ritardo con l'IA, ma non vuole farsi trovare impreparata.

Certo non tutto funziona benissimo, non tutto funziona in italiano, ma la macchina del marketing è potente ed Apple non può permettersi di restare indietro.

Per questo motivo, che Apple Intelligence funzioni solo con iPhone 15 Pro e superiori può essere un "problema", almeno in termini di immagine.

Che un dispositivo Android mediocre venga percepito come "più magico" (perdonatemi i termini, ci siamo capiti) di un iPhone, non è uno scenario possibile per Apple.

Per questo, portare l'IA sull'iPhone "economico" è una grande idea.