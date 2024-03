Il nuovo iPhone economico potrebbe più di qualcosa in comune con iPhone 14

Non sappiamo ancora se si chiamerà davvero così, ma per la nuova generazione di iPhone economico sono appena emerse online delle interessanti novità. Le immagini che trovate nella galleria in basso ci mostrano quello che potrebbe essere il design del dispositivo.

Torniamo a parlare di iPhone SE , il modello di iPhone che storicamente è stato inquadrato nella fascia media per Apple. Dopo i modelli lanciati in maniera non periodica durante gli scorsi anni, all'orizzonte vi è iPhone SE 4 .

I render CAD che vedete in galleria infatti ci mostrano che il nuovo iPhone SE dovrebbe avere un display di diagonale pari a 6,1", incrementata in maniera sostanziale rispetto ai 4,7" del precedente. Un punto a favore o lo preferivate compatto?

Al di là delle dimensioni, vediamo un display molto simile per aspetto a quello che troviamo su iPhone 14. Non troviamo più il pulsante home, ma la classica isola superiore nella quale saranno probabilmente integrati i sensori per il Face ID.

Le dimensioni del nuovo iPhone economico dovrebbero corrispondere a 147,7 x 71,5 x 7,7 mm, molto in linea con quelle di iPhone 13 e iPhone 14. I rumor, ma non ancora le immagini, indicano che potrebbe avere anche un pulsante Action. Ciò che invece è chiaro è l'introduzione della porta USB-C per la ricarica. Ci saremmo stupiti del contrario.

Ancora non vi sono dettagli certi sul lancio della nuova generazione di iPhone SE. Finora si è parlato di un lancio previsto per il 2025, ma non è escluso un debutto per quest'anno, magari insieme alla nuova famiglia iPhone 16. Torneremo ad aggiornavi non appena ne sapremo di più su questo aspetto.