iPhone SE 4 potrebbe beneficiare di tante novità: Tasto Azione, Face ID e porta USB-C

Secondo le indiscrezioni diffuse da MacRumors, l'iPhone SE di quarta generazione presenterà diverse novità. Ad esempio, il futuro dispositivo di Apple, noto internamente con il nome in codice Ghost, potrebbe essere caratterizzato da un nuovo design ispirato quasi interamente dal modello base iPhone 14. Per quanto riguarda il telaio, sono previste due modifiche importanti: l'introduzione del Tasto Azione e della porta USB-C. Per chi non lo sapesse, il Tasto Azione, recentemente introdotto su iPhone 15 Pro, è un pulsante multiuso che potrà essere configurato per eseguire una varietà di azioni, a seconda delle preferenze dell'utente.

Per quanto riguarda il retro del dispositivo, il prossimo ‌iPhone SE‌ presenterà una singola fotocamera da 48 MP con il flash allineato in una disposizione simile all'‌iPhone SE‌ di terza generazione. Lo smartphone, inoltre, sarà equipaggiato con un nuovo pannello OLED, derivato dall'‌iPhone 14‌, e dal Face ID. Apple, tra l'altro, sta anche lavorando su un modem 5G interno, nome in codice "Sinope", e starebbe utilizzando proprio ‌iPhone SE‌ 4 per testare il nuovo hardware.