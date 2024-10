iPhone 14 Plus: un'ipotesi affascinante ma ancora in forse

Secondo il blog, il design finale e le dimensioni non sono ancora stati decisi, e sembra che ci sia la possibilità che ci sarà solo una dimensione, come per l'attuale iPhone SE di 3a generazione.

Secondo le sue fonti in Alibaba, iPhone SE 4 è stato inizialmente sviluppato dalle stesse dimensioni da 6,7 pollici dell'iPhone 14 Plus , per poi essere successivamente sviluppato nella versione da 6,1 pollici dell'iPhone 14.

Il blog giapponese Macotakara ha ricevuto da fonti interne alla piattaforma cinese di eCommerce Alibaba , un paio di unità dummy di iPhone SE 4 stampate in 3D. Quelle che si usano per creare le cover.

iPhone SE 4 sarà un iPhone 14 con una fotocamera

Le conferme dalle custodie e dalle pellicole progettate per iPhone 14

Il blog ha poi provato ad applicare una pellicola protettiva per lo schermo, progettata per iPhone 13/13 Pro/14, e come si può vedere combacia perfettamente.

Applicando una pellicola protettiva per le fotocamere, si può notare invece come la fotocamera sia più piccola della fotocamera principale di iPhone 14, e anche la distanza tra la fotocamera principale e il flash è diversa.

Come si può vedere qui sotto, una cover trasparente in TPU si adatta alla perfezione, lasciando ovviamente un buco nel blocco fotocamere posteriori dove manca l'obiettivo.

Per confermare che iPhone SE 4 abbia effettivamente la stessa struttura di un iPhone 14, il blog ha provato a mettere sull'unità dummy le custodie e le pellicole fatte per quel modello.

Le ipotesi a sfavore e a favore di una variante Plus per iPhone SE 4

Ma che scenari potrebbe aprire una variante Plus per iPhone SE 4?

I punti a sfavore di questa ipotesi

Innanzitutto, ammettiamo che si tratta di un'ipotesi piuttosto improbabile. Un modello Plus non è mai apparso in precedenti anticipazioni, che hanno sempre e solo parlato del modello da 6,1 pollici.

I nuovi prodotti Apple non appaiono in fasi così avanzate dello sviluppo, e secondo alcuni analisti anche se dovesse essere un progetto confermato, non verrà presentato insieme all'iPhone SE 4 questa primavera.

I punti a favore e gli scenari possibili

Nondimeno, lasciando viaggiare l'immaginazione, un modello Plus avrebbe senso dal punto di vista della gamma iPhone. L'anno prossimo, stando alle anticipazioni di Mark Gurman, Apple dovrebbe sostituire iPhone 17 Plus con un inedito iPhone 17 Air (o Slim).

Finora infatti il modello Plus non ha venduto molto meglio della variante mini, ma attenzione: i dati iniziali di vendita di iPhone 16 Plus hanno mostrato un incremento di ben il 48% delle vendite del dispositivo, più di tutti gli altri iPhone (e con i modelli Pro in forte calo).

Si tratta di analisi iniziali basate sui preordini, e probabilmente dovuti anche all'incognita Apple Intelligence, ma nondimeno è un dato da non sottovalutare.

Apple potrebbe avere un surplus di telai Plus già prodotti da smaltire, e potrebbe affiancare alla variante Air un modello Plus per il suo telefono economico. In questo modo occuperebbe un numero maggiore di nicchie di mercato.

L'idea non sembra così campata in aria, ma ovviamente si tratta solo di supposizioni: per il momento vi lasciamo al video delle unità dummy dei presunti iPhone SE 4.