iPhone SE 4 potrebbe essere veramente una tentazione irresistibile

Da un produttore di cover cinese le immagini dei primi dummy di iPhone SE 4

Già da settembre 2023 si parla di un iPhone SE 4 con Face ID e un nuovo design in linea con gli ultimi iPhone e appena un mese fa sono apparsi i primi render del dispositivo. Adesso però abbiamo la possibilità di vederlo nelle prime foto dal vivo, sebbene si tratti di un'unità dummy.

A svelarle un leaker su Weibo, che ha condiviso degli scatti da una ditta che sta creando le cover per il nuovo dispositivo.

Come si può vedere dalle immagini, il telefono dirà addio al Touch ID per presentare il Face ID e un design in linea con iPhone 14.

Le somiglianze sono notevoli, almeno sul lato frontale, mentre dietro possiamo vedere come ci sia spazio solo per una fotocamera, come avvenuto per iPhone XR nel 2018, oltre al flash LED.

In ogni caso la fotocamera sarà di dimensioni maggiori rispetto a quella di iPhone XR e più in linea con gli ultimi modelli.