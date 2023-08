iPhone SE 4 sarà dotato di un tasto azione come iPhone 15 Pro

Entrando nei dettagli della notizia, Unknownz21 ha ribadito che il design del futuro iPhone SE sarà simile a quello di iPhone 14. Inoltre, avrà una porta USB-C e probabilmente il Face ID (dunque, a differenza di quanto trapelato in passato, scomparirà il pulsante Touch ID). In ogni caso, il dettaglio più interessante del dispositivo potrebbe essere l'implementazione del tasto azione, lo stesso che debutterà su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Si tratta di un pulsante che consentirebbe di accedere rapidamente a diverse funzioni, probabilmente senza nemmeno sbloccare lo smartphone.

L'iPhone SE di quarta generazione potrebbe essere equipaggiato con un tasto azione simile a quello di cui verrà dotato l'iPhone 15 Pro . L'indiscrezione è stata fornita dal leaker Unknownz21 , che ha definito il futuro dispositivo Apple come "un derivato dell'iPhone 14", richiamando le precedenti anticipazioni diffusa dal noto analista Ming-Chi Kuo.

In attesa di ulteriori conferme su questa indiscrezione, all'inizio della settimana è stato affermato che i produttori starebbero proponendo offerte per ricevere ordini da Apple per i pannelli del display OLED di ‌iPhone SE‌ di quarta generazione.

Tutto ciò rappresenterebbe un aggiornamento significativo rispetto all'LCD del modello esistente. Si ritiene infine che il futuro ‌iPhone SE‌ sarà tra i primi a contenere il tanto atteso modem 5G personalizzato di Apple.