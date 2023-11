Se questi rumor fossero veri, iPhone SE 4 potrebbe stravolgere il mercato

Da tempo si parla di iPhone SE 4, la chiacchieratissima nuova generazione di melafonino "economico" che potrebbe finalmente abbandonare il vecchio stile iPhone 8 e riprendere il concetto dell'amato iPhone Xr (a proposito, sapete come cambiare la schermata di blocco su iOS?).

Già a settembre infatti erano emerse le specifiche del dispositivo, numero di modello D59, che sarebbe basato su iPhone 14, avrebbe finalmente il Face ID e persino il tasto Azione dei nuovi iPhone 15 Pro.

Secondo gli ultimi rumor, il nuovo iPhone SE 4 sarebbe quindi un po' più grande dell'attuale iPhone SE 3, con una lunghezza di 146,7 mm contro 138,6 mm, una larghezza di 71,5 mm contro 67,3 mm e uno spessore di 7,8 mm contro 7,3.

Anche il peso aumenterà, con 165 g contro 144 g, e sarà quindi più leggero dell'iPhone 14 di 6 g. Secondo MacRumors, il sito autore dell'anticipazione, questo potrebbe essere dovuto al fatto che il nuovo iPhone SE 4 sarà dotato di una singola fotocamera posteriore, invece che due.

Stando al leak, questa, nome in codice Portland, sarà da 48 megapixel e sarà inserita in un blocco posteriore appositamente disegnato per integrarla meglio nel posteriore.

Altre caratteristiche saranno la porta USB-C, ormai obbligatoria in Europa, e soprattutto il tasto Azione, il nuovo pulsante configurabile che abbiamo visto nei nuovi iPhone 15 Pro.

Dalle ultime anticipazioni, sembra che questo arriverà su tutti gli iPhone del 2024, quindi la serie 16 e l'iPhone SE 4, mentre il chiacchierato tasto capacitivo Capture (che dovrebbe sostituire il pulsante di accensione) sarà esclusivo della serie iPhone 16.

A questo punto, fermo restando che stiamo parlando di leak e che ovviamente nessuna informazione qui descritta è stata confermata, bisogna vedere a che prezzo Apple intenderà lanciare il nuovo iPhone SE 4. Attualmente iPhone SE è venduto a 549 euro, ma sullo store Apple potete ancora acquistare un iPhone 13 a 759 euro o un iPhone 14 a 879 euro.

Difficile pensare che un iPhone SE con le caratteristiche sopra descritte possa essere proposto nel 2024 a 500 euro, ma nulla ci vieta di sognare.

E se fosse così, correrebbe veramente il rischio di sconvolgere il mercato, indipendentemente da processore o RAM.