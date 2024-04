Tutto quello che non si poteva fare su iPhone, e che ora si potrà

Non per niente, il primo marketplace sviluppato è quello di Mobivention GmbH, che però non è disponibile per il grande pubblico, ma solo per aziende che vogliono poter distribuire software aziendali ai propri dipendenti.

Da ormai quasi un mese è arrivato iOS 17.4 , ossia l'aggiornamento che ha aperto la possibilità di installare marketplace alternativi su iPhone nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante siano passate ormai diverse settimane, però, al momento non ci sono ancora app store di terzi che affiancano quello ufficiale: la ragione è quasi sicuramente legata alle norme piuttosto stringenti di Apple per i marketplace, che potrebbero rendere molto costoso pubblicare un'app su uno store di terze parti.

Cos'è AltStore

AltStore non è un nome nuovo per gli appassionati: esiste da ormai più di quattro anni, ed è diventato famoso per essere stato il primo store alternativo per iPhone a non aver bisogno di jailbreak per essere installato.

Lo sviluppatore, infatti, aveva creato un software per installare AltStore che sfruttava il certificato per sviluppatori (bisogna infatti avere un account Apple developer) per aggirare i limiti di Apple.

Tuttavia, con la nuova normativa europea, AltStore potrà essere distribuito a chiunque e gli utenti potranno installare il marketplace con (relativa) semplicità in un paio di clic. E da AltStore si potranno installare nuove app con altrettanta semplicità, come mostrato nel breve video qui sotto pubblicato dallo sviluppatore. Sì, ma che app installeremo?