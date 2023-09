iPhone Ultra rivoluzionerà la fotografia mobile

Questo Apple lo sa bene e forse proprio a questo sta pensando mentre si inizia a parlare di iPhone Ultra , una nuova tipologia di iPhone che al momento è solo un rumor , ma che in futuro potrebbe davvero arrivare sul mercato.

Negli ultimi anni abbiamo visto il panorama smartphone spingersi sempre più avanti, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fotografico. Gli attuali top di gamma, sia Android che iOS , riescono a scattare foto e registrare video di primissimo livello.

Stando infatti ai recenti rumor trapelati online, l'iPhone Ultra potrebbe essere la naturale evoluzione della serie iPhone nel momento in cui arriverà su larga scala il Vision Pro, il visore di Apple sviluppato specificatamente per la realtà virtuale e aumentata. iPhone Ultra infatti dovrebbe essere in grado di offrire foto e video definiti "spaziali" da Apple.

Si tratta di foto e video particolarmente ricchi sia in termini di profondità che in termini cromatici. Ci aspettiamo dunque che iPhone Ultra integri un comparto fotografico particolarmente sviluppato e che anche il display verrà aggiornato per supportare la visualizzazione di questo tipo di contenuti.

In termini pratici, gli ultimi rumor indicano che iPhone Ultra potrebbe avere un sensore fotografico tridimensionale, il quale dovrebbe aggiungersi ai già presenti teleobiettivo, grandangolo e LiDAR. Ci aspettiamo anche un'integrazione di iPhone Ultra immediata con Apple Vision Pro.

Ribadiamo che quanto appena emerso rimane assolutamente un rumor, non ci sono ancora delle voci ufficiali da parte di Apple in merito a questo iPhone Ultra. Torneremo sicuramente ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.