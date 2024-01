iPhone sarà a prova di ladro con il prossimo aggiornamento

Apple è uno dei nomi principali che subito saltano fuori quando si parla di smartphone (ecco la raccolta dei migliori smartphone sul mercato). Con i suoi iPhone, la casa di Cupertino da sempre è punto di riferimento nel settore, e questo anche grazie all'attenzione che pone all'aspetto della sicurezza.

Proprio in tema di sicurezza, Apple sta per introdurre un'importante novità su iOS, ovvero il sistema operativo che da sempre anima gli iPhone. Il prossimo aggiornamento infatti introdurrà una nuova misura di sicurezza che permetterà una maggiore protezione dell'ID Apple in caso di furto.