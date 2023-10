Molti utenti decidono di non vendere il vecchio iPhone

Swappie, azienda che si occupa di ricondizionamento e vendita di iPhone, ha rivelato i risultati di una ricerca condotta da Kantar: in sintesi, è stato dimostrato che sono troppi gli iPhone non più utilizzati che finiscono nei cassetti di casa invece di tornare nelle mani di altri utenti. Una delle cause di questo fenomeno è la mancata conoscenza di questa possibilità: il 47% degli intervistati, infatti, non sa di poter ottenere un corrispettivo in denaro per un iPhone rotto o danneggiato, tantomeno per un dispositivo funzionante.

In particolare, la vendita di un dispositivo tramite marketplace rimane la soluzione principale per disfarsi di un dispositivo non più utilizzato (43%), segue la vendita a un amico o parente (38%), e infine la vendita a un negozio di elettronica o al dettaglio (25%). D'altra parte, per quanto riguarda i dispositivi funzionanti che gli utenti scelgono di tenere con sé, il 70% vuole conservare il proprio iPhone non più utilizzato come telefono di riserva, mentre il 17% ritiene che sia troppo faticoso vendere il dispositivo.

A questo proposito, aziende come Swappie, stanno introducendo nuovi parametri di riferimento per la qualità e la facilità di vendita. In ogni caso, la vendita di vecchi iPhone rappresenta un fattore positivo sia per il consumatore sia per l'ambiente: durante il processo di produzione degli iPhone vengono emesse tra l'85% e il 95% delle emissioni.