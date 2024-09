Ecco gli iPhone che vanno in pensione dopo il lancio di iPhone 16

Il fatto che alcuni dei vecchi modelli di iPhone non venga più commercializzato è una prassi per la strategia della casa di Cupertino. Questo avviene soprattutto per ottimizzare gli sforzi di produzione dell'azienda.

Sono passate poche ore dal grande evento Apple, quello in cui abbiamo conosciuto i nuovi iPhone 16 (ecco la nostra guida con i migliori iPhone in assoluto ). E con l'arrivo dei nuovi iPhone sul mercato alcuni dei vecchi modelli intravedono lo stop alla commercializzazione.

Quali sono i vecchi modelli di iPhone che non vedremo più

La mossa di Apple prevede che alcuni dei precedenti modelli di iPhone non saranno più venduti dall'azienda. Questo significa che non sarà più possibile acquistarli dallo store ufficiale online e negli Apple Store. Chiaramente non è detto che non possiate trovarli in store di terze parti.

La nuova famiglia di iPhone prevede quattro modelli, come è ormai tradizione: parliamo di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

E i vecchi modelli che non verranno più venduti da Apple sono: tutta la serie iPhone 13, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Vediamo quindi quali sono i precedenti modelli di iPhone che sono ancora in commercializzazione da parte di Apple:

iPhone SE a 549 euro

a 549 euro iPhone 14 a 759 euro

a 759 euro iPhone 14 Plus a 879 euro

a 879 euro iPhone 15 a 879 euro

a 879 euro iPhone 15 Plus a 979 euro

A questi chiaramente si aggiungono tutti i nuovi modelli:

iPhone 16 a 979 euro

a 979 euro iPhone 16 Plus a 1.129 euro

a 1.129 euro iPhone 16 Pro a 1.239 euro

a 1.239 euro iPhone 16 Pro Max a 1.489 euro

Se volete saperne di più sulle novità introdotte dai nuovi iPhone 16, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento.