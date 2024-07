Con iPhone le chiamate di emergenza diventeranno videochiamate (e in Italia?)

La nuova funzione è parte integrante di SOS Emergenze di iPhone, ossia la modalità di emergenza che si attiva trascinando l'apposito slider che appare dopo aver tenuto premuto tasto di accensione e volume + (la stessa da cui si spegne l'iPhone). Fino a ora, SOS Emergenza si limitava a chiamare il numero nazionale dei soccorsi e trasmettere la posizione geografica della persona in difficoltà, mentre con Live Video potrà accedere alla videocamera in tempo reale, ma l'utente potrà anche condividere foto e video già salvati sul proprio iPhone.

Su iOS 18 c'è una nuova funzione di cui non si è parlato molto, ma che potrebbe letteralmente salvare delle vite: parliamo dell' Emergency SOS Live Video , ossia di una nuova modalità per comunicare con i soccorsi tramite videochiamata . È una novità davvero rilevante, che in particolari occasioni potrebbe fare davvero la differenza, permettendo agli operatori di avere un'idea molto più chiara della situazione in cui si trova la persona che ha bisogno di aiuto. In un primo momento, Emergency SOS Live Video sarà disponibile solo negli USA, tramite due piattaforme partner del 911, RapidSOS Unite e Prepared .

E in Italia?

Anche se al momento questa nuova funzione di iPhone è disponibile solo negli Stati Uniti, in Italia non siamo messi male: a febbraio, infatti, è stato presentato anche nel nostro paese il servizio SOS in videochiamata del 112. Funziona in modo un po' diverso rispetto a quello integrato su iPhone e richiede che l'utente clicchi su un link che riceve via SMS. Una volta aperto il link, tramite browser, gli operatori del 112 potranno accedere alla fotocamera in tempo reale e l'utente potrà condividere foto e video già scattati.

Questa nuova modalità di assistenza ha debuttato a febbraio in fase di test nel Friuli Venezia Giulia, ma prossimamente verrà attivata su tutto il territorio nazionale.