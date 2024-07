Caratteristiche Tecniche

Le funzionalità di iRobot Roomba Combo 10 Max sono state progettate sulla base del precedente Combo j9+, dunque ritroviamo un design molto simile e alcune innovazioni già viste. Il robot è dotato del comodo panno per il lavaggio a retrazione automatica, che si solleva dalla parte superiore e s'incastra su quella inferiore per poter lavare il pavimento, ma solo quando serve.

Sul robot sono integrati un sistema di pulizia a 4 fasi, due spazzole multisuperficie e una spazzola laterale per la pulizia dei bordi.

La capacità di pulizia è ottimizzata grazie al sistema di aspirazione Power-Lifting, alla modalità automatica Carpet Boost per i tappeti e alla funzione SmartScrub, che permette di lavare avanti e indietro per avere una pulizia 2 volte più approfondita. Non abbiamo informazioni, invece, per quanto riguarda la potenza di aspirazione, visto che iRobot non indica questo dato.