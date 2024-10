iRobot Roomba Combo 2 Essential è il robot zero pensieri: aspira, pulisce, si auto-svuota e il prezzo non è male

Il suffisso "Essential" è lì per ricordarci che siamo nella serie economica dell'azienda, pur portando con sé significativi miglioramenti rispetto alle versioni precedenti.

iRobot presenta Roomba Combo 2 Essential , un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1, progettato per semplificare la pulizia quotidiana della casa.

Maggiore potenza e pulizia prolungata

Una delle caratteristiche più rilevanti del Roomba Combo 2 Essential è la sua capacità di aspirare con il doppio della potenza rispetto ai modelli precedenti.

Questo lo rende adatto sia per i tappeti che per le superfici dure, anche in presenza di polvere fine o sporco ostinato.

Il sistema di pulizia a quattro fasi include una spazzola multi-superficie, una spazzola laterale per la pulizia dei bordi, e un panno in microfibra riutilizzabile per lavare i pavimenti.

Grazie a una serie di sensori, il Combo 2 Essential può navigare senza problemi tra i mobili e gli ostacoli, pulendo in modo ordinato tutta la casa.