IT-alert oggi 24 gennaio: nuovi test in Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna

Nuova giornata di avvisi di prova per il servizio di allerta pubblica IT-alert , ormai abbastanza noto a gran parte degli italiani. Per oggi 24 gennaio 2024 sono previste segnalazioni speciali dalle ore 12:00 per diverse regioni: Calabria , Campania , Emilia-Romagna e Sardegna .

IT-alert incidente industriale

Gli avvisi di test del sistema IT-alert oggi saranno inviati solo ai dispositivi che si trovano abbastanza vicini ad alcune aree industriali, in cui operano aziende specifiche. Secondo il calendario ufficiale, sono quattro le aree target per il 24 gennaio 2024.

Calabria : BUTANGAS, Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose (CS)

: BUTANGAS, Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose (CS) Campania : GAROLLA S.R.L., Napoli

: GAROLLA S.R.L., Napoli Emilia-Romagna : SCAM S.P.A., Modena

: SCAM S.P.A., Modena Sardegna: FIAMMA 2000 S.P.A., Serramanna (SU) e Villasor (SU)

L'orario preciso per l'inizio del test è alle 12:00, ma è possibile che l'avviso arrivi con un po' di ritardo a seconda del dispositivo.

Come da tradizione, gli utenti coinvolti riceveranno un messaggio testuale, preceduto da un forte suono (simile a quello di una sirena) prodotto dal proprio smartphone.

Il messaggio di IT-alert che gli utenti riceveranno sul proprio dispositivo sarà identico a quello già segnalato ieri per la Toscana. Lo riportiamo integralmente a seguire.

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Ricordiamo ancora che, nel caso doveste ricevere l'avviso, non avete da preoccuparvi, perché si tratta solo di un test della piattaforma.

Il servizio IT-alert non ha costi per l'utente e non traccia in alcun modo la posizione dei cittadini. Si tratta di un messaggio unidirezionale, inviato dalla Protezione Civile a tutte le persone che si trovano in una specifica zona.

Per come è strutturato il servizio, non c'è alcuna comunicazione inversa, ossia lo smartphone che riceve il messaggio di test non invia alcun feedback alla Protezione Civile.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma e sugli avvisi ricevuti, potete visitare il sito di IT-alert. Inoltre, potete anche compilare il questionario per aiutare lo sviluppo della piattaforma.