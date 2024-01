IT-alert oggi 31 gennaio nelle Marche: ecco il messaggio di allarme

Proseguono anche oggi i test di IT-alert, che questa volta simulerà il collasso di una grande diga nelle Marche, nello specifico la Diga di Rio Canale, che interessa i comuni di Massignano (AP) e Campofilone (FM).

Oggi alle 12:00 i telefoni di coloro che si troveranno nella zona interessata (e possibilmente in quelle limitrofe) riceveranno il seguente messaggio:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Come sempre, per adesso, si tratta solo di una simulazione, quindi non c'è ragione di allarme alcuno. Anzi, semmai dovrete preoccuparvi se non riceveste il messaggio, pur essendo in prossimità della diga in questione.

Il prossimo test è fissato per il 6 febbraio nella regione Lazio, vi aggiorneremo il giorno stesso con tutti i dettagli.