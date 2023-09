Continuano i messaggi di test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico gestito dalla Protezione Civile. Oggi, 26 settembre 2023, tocca ad Abruzzo e alla Provincia autonoma di Trento: alle ore 12, tutti i cittadini che si trovano in queste zone riceveranno un messaggio di avviso sul proprio telefono. Come spiegato dallo stesso messaggio (di cui riportiamo il testo qui sotto), si tratta di un test, che serve come sperimentazione per mettere alla prova il sistema, in fase di collaudo nel nostro paese.

Il messaggio che verrà diramato dice:

Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario

Il messaggio sarà accompagnato da un suono di notifica particolare e facilmente udibile, simile a una sirena, che suonerà anche se avete lo smartphone in modalità silenzioso.

Questo perché il sistema è progettato per essere sempre udibile, in quanto servirà ad avvisare i cittadini in caso di catastrofi naturali e altri pericoli imminenti.

È anche possibile che anche alcuni cittadini di zome limitrofe ad Abruzzo e Provincia autonoma di Trento ricevano l'avviso, perché questo viene inviato della cella di rete mobile; se qualcuno si troverà collegato a una cella in una regione vicina, riceverà il messaggio a prescindere dalla sua posizione precisa.

I test di IT-alert continuerà nelle prossime settimane, secondo il seguente calendario: