Questa non è un’esercitazione: da oggi IT-Alert ufficialmente attivo in tutta Italia

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo sentito parlare spesso di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico italiano che servirà ad avvisare la popolazione in caso di emergenze e pericoli imminenti. Finora abbiamo avuto a che fare con IT-Alert esclusivamente tramite i messaggi di test, che sono serviti a verificare il funzionamento del sistema, ma da oggi, 13 febbraio 2024, IT-Alert è ufficialmente attivo in tutto il territorio nazionale.

Questo sistema di allarme pubblico si basa sull'invio di messaggi a tutti i cittadini che si trovano in una zona potenzialmente a rischio: gli allarmi vengono gestiti dalla Protezione Civile e vengono ricevuti da chiunque abbia un cellulare acceso e agganciato a una cella telefonica che si trova nell'area coinvolta.

Al momento, IT-Alert verrà utilizzato per i seguenti scenari:

Collasso di una grande diga

Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali

Incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica

Attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all'isola di Vulcano

Tuttavia, ci sono altri scenari per cui IT-Alert non è ancora attivato, e su cui verranno eseguiti altri test.

In particolare, il sistema verrà testato ancora un anno per altri scenari che possono interessare il nostro paese: precipitazioni intense, maremoto generato da un sisma e attività vulcanica dello Stromboli. Inoltre, anche per i rischi per cui il sistema è già attivo, potrebbero esserci altre sperimentazioni, che comunque verranno segnalate dal termine "TEST" all'inizio dei messaggi.

Ricordiamo che IT-Alert è un sistema di comunicazione unidirezionale: i messaggi vengono inviati automaticamente dalla Protezione Civile a tutti i cellulari che si trovano agganciati a delle specifiche celle telefoniche (e che quindi si trovano nei pressi di aree coinvolte e a rischio). Inoltre, trattandosi di un avviso di emergenza, tutti i dispositivi che ricevono il messaggio di alert squillano (con un suono simile a una sirena) anche se si trovano in modalità silenziosa.