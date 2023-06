IT-Alert in Sardegna: oggi alle 12 il messaggio di emergenza in tutta la regione

Oggi alle 12:00 tutte le persone che si trovano in Sardegna riceveranno un messaggio di prova del nuovo servizio IT-Alert, attualmente in fase di test in diverse regioni italiane. L'avviso apparirà su tutti i telefoni e sarà segnalato da un suono piuttosto allarmante (anche se lo smartphone è in modalità Silenzioso o Non disturbare); il testo del messaggio recita: "Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario".

Quando vedrete apparire l'alert in questione, quindi, non preoccupatevi: non è un virus né niente di pericoloso, ma parte di una sperimentazione per IT-Alert, un nuovo servizio attivo in tutta Italia che permetterà alla Protezione Civile di allertare i cittadini in caso di emergenze, come ad esempio catastrofi naturali o qualsiasi altro evento che richieda una comunicazione immediata a tutte le persone che si trovano in una specifica area.

Il sistema si basa su una tecnologia chiamata cell-broadcast (anche chiamato Short Message Service-Cell Broadcast, SMS-CB): si tratta di una comunicazione unidirezionale composta da brevi messaggi di testo, che vengono inviati a tutte le persone il cui cellulare si trova collegato a specifiche celle telefoniche; per questo motivo, durante i test in altre regioni (come il recente test in Toscana) è capitato che il messaggio venisse ricevuto anche da cittadini in regioni limitrofe, il cui smartphone era agganciato a un'antenna che si trovava nella regione interessata.