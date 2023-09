IT-alert in Lazio e Liguria: oggi alle 12 suoneranno tutti i telefoni

Proseguono le "esercitazioni" di IT-alert, il sistema di allerta pubblico della protezione civile che entrerà in gioco in caso di gravi calamità, che quest'oggi farà suonare tutti i cellulari in Lazio e Liguria, con l'ormai consueto messaggio di test che già è stato utilizzato in tante altre regioni.

Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario.

Chiariamo che la compilazione del questionario a cui si allude non è minimamente obbligatoria, e che il messaggio verrà inviato tramite le celle telefoniche a tutti i cellulari connessi, quindi è possibile che venga ricevuto anche da qualcuno che si trovi al confine con Lazio e Liguria.

Il meccanismo infatti è piuttosto semplice: se sei connesso a una antenna che si trova fisicamente in Lazio o Liguria significa che ti trovi in quelle regioni, e quindi riceverai il messaggio per il semplice fatto di essere collegato a quella cella.

Se il telefono fosse quindi in modalità aereo, o comunque senza rete cellulare, non potrà ovviamente ricevere niente. È insomma un servizio monodirezionale, che non può in alcun modo essere usato per tracciare gli utenti, come ai complottisti di turno piace immaginare.

Dopo oggi rimane solo il test del 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano e poi questo primo round sarà finito. Il servizio entrerà a regime il prossimo anno. Se voleste disattivarlo, potete seguire questa guida, ma in ogni caso sappiate che i test con allerta massima prescindono dalle impostazioni del telefono (giustamente).