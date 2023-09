IT-Alert oggi alle 12:00 circa in ben 3 regioni: Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia

Si ricomincia con i test di IT-Alert! Dopo una pausa estiva che va avanti da metà luglio circa, proseguono i test del sistema nazionale di allarme pubblico messo a punto dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile. Il suo scopo è quello di avvisare i cittadini in caso di emergenze, in modo anche da suggerire eventuali misure di auto-protezione. Se ancora aveste dubbi a riguardo del suo funzionamento, vi spieghiamo nel dettaglio cos'è IT-Alert in questo articolo dedicato. Nello stesso articolo vi spieghiamo anche come disattivarlo, ma ve lo sconsigliamo caldamente.

Il sistema, già in uso in altre nazioni, è attualmente in fase di sperimentazione. Negli scorsi mesi ci sono stati i primi test in varie regioni, tra cui la Toscana, la Sicilia, Calabria e altre. Da oggi 12 settembre ricominciano i test, e stavolta la Protezione Civile coinvolgerà più regioni contemporaneamente, anche probabilmente per stressare maggiormente il sistema IT-Alert.