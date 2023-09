Oggi Milano e altre città saranno invase di squilli: test IT-Alert in Lombardia e in altre due regioni

Continuano i test di IT-Alert! Dopo la prova del 12 settembre in Campania, Marche e Friuli e quella del 14 settembre in Piemonte, Puglia e Umbria, oggi 19 settembre è il turno di altre tre regioni.

Proseguono quindi ininterrotti i test del nuovo sistema nazionale di allarme pubblico del Dipartimento nazionale di Protezione Civile. Lo scopo, come oramai avrete capito, è quello di avvisare i cittadini in caso di emergenze. Se ancora aveste dubbi a riguardo del suo funzionamento, vi spieghiamo nel dettaglio cos'è IT-Alert in questo articolo dedicato. Nello stesso articolo vi spieghiamo anche come disattivarlo, ma ve lo sconsigliamo caldamente.

Approfittiamo per ricollegarci a una "polemica" che c'è stata in questi giorni proprio a riguardo del sistema di allarme. C'è chi si è chiesto dopo la scossa di terremoto del quinto grado (circa) che c'è stata a Marradi in provincia di Firenze il perché non sia stato diramato l'allarme tramite IT-Alert.

Come spiegato dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani, il sistema IT-Alert non solo è ancora attualmente in fase di test, ma in ogni caso non è strettamente pensato per i terremoti, visto che sono eventi imprevedibili. Il suo utilizzo è previsto per eventi quali precipitazioni intense, maremoti, incendi rilevanti o, magari, per eventuali evacuazioni dopo i terremoti.