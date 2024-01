IT-alert oggi 25 gennaio: test in Campania e Trentino-Alto Adige per il collasso di grandi dighe

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Il primo dei due test verrà effettuato in Campania , e più nello specifico nei presi della Diga di Presenzano . Chiunque si trovi in un raggio di due chilometri dalla diga riceverà il messaggio di test del sistema IT-alert.

Nello specifico, il test di oggi che come di consueto inizierà alle 12:00 in punto , serve proprio a sperimentare il sistema di allarme in caso di collasso di grande diga.

Giusto per ribadirlo, il servizio IT-alert non ha alcun costo per l'utente e non traccia in alcun modo la posizione dei cittadini coinvolti nel test. Si tratta di un messaggio unidirezionale, inviato dalla Protezione Civile a tutte le persone che si trovano in una specifica zona.

Per come è strutturato il servizio, non c'è alcuna comunicazione inversa, ovvero lo smartphone che riceve il messaggio di test non invia alcun feedback alla Protezione Civile.